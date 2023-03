OnePlus Nord CE 3 Lite 5G z datą premiery. Jest też specyfikacja

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to nadchodzący średniak marki. W sieci pojawiła się data premiery. Specyfikacja techniczna telefonu też nie skrywa przed nami większych tajemnic. Wiemy, że OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma 6,7-calowy ekran LCD, procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz potrójny aparat fotograficzny 108 MP.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Urządzenie zostanie pokazane za kilka tygodni. W sieci pojawiła się data premiery i tą jest 4 kwietnia. Termin nie został jeszcze potwierdzony, ale pewnie nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

6,7-calowy ekran LCD

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ma wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, ale nie jest to panel OLED-owy. Producent zdecydował się na ekran LCD, który zaoferuje rozdzielczość na poziomie Full HD+. Natomiast odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów na razie nie jest znanych.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite 5G jest procesor Snapdragon 695, czyli popularny SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Składa się on z ośmiu rdzeni Kryo 560. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 619L. SoC jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nieznana

Cena OnePlus Nord CE 3 Lite 5G na razie nie wyciekła. Spodziewajmy się jednak, że będzie zbliżona do poprzednika, który to debiutował w kwocie od 330 euro. Tak więc oczekujmy, że w Polsce zapłacimy około 1,5 tys. zł. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się na początku kwietnia.

Potrójny aparat 108 MP

Plotki mówią o tym, że OnePlus Nord CE 3 Lite 5G otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Natomiast pozostałe dwa dostaną kamerki 2 MP i są to czujnik głębi oraz obiektyw do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G to smartfon, pod którego obudową znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o nazwie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. Jest też NFC oraz czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 3 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619L

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS

