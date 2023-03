MIUI 14 to aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony Xiaomi. Tym razem są to modele Redmi Note 10S i POCO F2 Pro. Jeden z nich otrzymuje uaktualnienie do MIUI 14, które bazuje na najnowszym systemie operacyjnym Google. Mowa oczywiście o platformie Android 13, którą udostępniono kilka miesięcy temu.

MIUI 14 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony marki. Teraz otrzymują je dwa modele należące do submarek. Tym razem są to smartfony Redmi Note 10S oraz POCO F2 Pro, które dołączają do listy urządzeń, które załapały się na uaktualnienie wcześniej.

Aktualizacja do MIUI 14 dla modelu Redmi Note 10S została oznaczona ciągiem znaków V14.0.2.0.TKLMIXM. Oprogramowanie udostępnianie jest dla telefonów pochodzących z globalnej dystrybucji. Natomiast w przypadku POCO F2 Pro jest to firmware oznaczony ciągiem znaków V14.0.1.0.SJKEUXM. Software pojawił dla smartfonów sprzedawanych w Europie.

MIUI 14 dla Redmi Note 10S i POCO F2 Pro na różnych Androidach

Aktualizacja MIUI 14 dla smartfona Redmi Note 10S bazuje na systemie Android 13. Google udostępniło go kilka miesięcy temu. Stąd też duży rozmiar uaktualnienia. Jednak w przypadku modelu POCO F2 Pro jest to poprzednia edycja systemu, a więc bazuje na Androidzie 12. Lista telefonów z nową edycją nakładki sukcesywnie się powiększa.

