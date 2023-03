Android TV i profile użytkowników. Google nad tym pracuje

Android TV wkrótce może dostać wyczekiwaną funkcję. Są to profile użytkowników, co pozwoli na zmianę kont na telewizorze. Google pracuje nad tym rozwiązaniem i prowadzi już jego testy. Dzięki temu użytkownicy telewizorów z platformą Android TV otrzymają funkcjonalność, którą znamy już z oprogramowania Google TV.

Android TV to starsza platforma na telewizory, która to jednak cały czas jest rozwijana. Wkrótce pojawi się nowość, którą Google TV otrzymało już w zeszłym roku. Są to profile użytkowników, co pozwala na korzystanie na urządzeniach z wielu kont. Firma prowadzi już testy rozwiązania.

Profile użytkowników w platformie Android TV będą pełnić taką samą funkcję, co w przypadku nowszej platformy Google. Na telewizorze będzie można logować się z użyciem wielu kont. Następnie przełączać się pomiędzy nimi w wygodny sposób. Dzięki temu każda osoba będzie miała własną historię oglądania czy spersonalizowane rekomendacje produkcji do obejrzenia.

Profile użytkowników w Android TV na etapie testów Google

Wspomniana nowość nie jest jeszcze widoczna u wszystkich użytkowników platformy Android TV. Widzą ją wybrane osoby. To oznacza, że Google prowadzi testy rozwiązania i na razie odbywają się one w zawężonym programie pilotażowym. Z czasem funkcja trafi do każdego i wtedy skorzystają z niej wszyscy.

