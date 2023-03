Xiaomi 13 Ultra będzie dostępny globalnie. Oppo Find X6 Pro nie

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon ma być dostępny globalnie. Niestety nie można tego powiedzieć o Oppo Find X6 Pro. Ten telefon nie ma opuścić Chin. Oficjalnej premiery Xiaomi 13 Ultra oraz Oppo Find X6 Pro spodziewamy się w ciągu najbliższych tygodni.

Xiaomi 13 Ultra oraz Oppo Find X6 Pro to nadchodzące flagowce obu marek, które w przeciekach pojawiają się od tygodni. Tymczasem do sieci wyciekły nowe informacje związane z dostępnością telefonów. W tym przypadku mamy zarówno dobre, jak i złe wieści. Od czego zacząć?

Zacznijmy od tych dobrych, które związane są z Xiaomi 13 Ultra, a więc pierwszym z wymienionych flagowców. Ten smartfon ma być dostępny w ujęciu globalnym. To oznacza, że kupimy go również w Europie. Co natomiast z modelem Oppo Find X6 Pro? Tutaj niestety pozytywnych informacji nie ma.

Oppo Find X6 Pro nie podąży za Xiaomi 13 Ultra

Niestety Oppo Find X6 Pro nie ma otrzymać wersji global, której spodziewajmy się w przypadku Xiaomi 13 Ultra. To oznacza, że telefon nie opuści chińskiego rynku i na Starym Kontynencie po prostu go nie kupimy, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

