POCO F5 Pro prawie bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

POCO F5 Pro to nadchodzący smartfon marki, którego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Ta daje nam do zrozumienia, że POCO F5 Pro tak naprawdę nie będzie zupełnie nowym urządzeniem. To przebrandowany model Redmi K60 dostępny w Chinach.