Huawei P60 Pro i Mate X3 blisko. Producent podał termin premiery

Huawei P60 Pro i Mate X3 to wyczekiwane smartfony. Producent przerwał milczenie i podał oficjalny termin premiery. Nowości zostaną pokazane w przyszłym tygodniu. Data jest dokładnie taka sama, jak ta z plotek. To oznacza, że Huawei Mate X3 oraz P60 Pro zostaną zaprezentowane światu dokładnie 23 marca.

Huawei P60 Pro i Mate X3 to smartfony, które obecnie są w ogniu przecieków. Niedawno pojawił się nieoficjalny termin premiery tych telefonów w postaci 23 marca. Teraz producent przerwał milczenie w tej sprawie i przekazał, że tak rzeczywiście będzie. Data została potwierdzona i jest to ten sam dzień, który pojawiał się w plotkach.

Tak więc oficjalna zapowiedź smartfonów Huawei Mate X3 i P60 Pro odbędzie się w przyszłym tygodniu w czwartek. Wydarzenie odbędzie się w Chinach o godzinie 14:30 lokalnego czasu, czyli u nas będzie rano. Na razie jest to termin dotyczący premiery w Państwie Środka. Debiut w Europie odbędzie się później.

Termin premiery Huawei P60 Pro i Mate X3 w Europie nieznany

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera smartfonów Huawei Mate X3 i P60 Pro na terenie Starego Kontynentu. Spodziewajmy się, że nastąpi to w drugim kwartale 2023 r., co trzeba mieć na uwadze. Ceny telefonów nie są na razie znane. Nie spodziewajmy się, że będą jednak niskie. Wszak to flagowce z górnej półki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło