Asus Zenfone 10 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Asus Zenfone 10 to nadchodzący flagowiec Tajwańczyków. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam procesor Snapdragon 8 Gen 2, 6,3-calowy ekran OLED oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Poza tym wiemy, że Asus Zenfone 10 ma zadebiutować w drugiej połowie 2023 r.

Asus Zenfone 10 to flagowiec, którego premiera nie odbędzie się na dniach. Plotki mówią o tym, że debiut w ujęciu globalnym nastąpi w czwartym kwartale 2023 r. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona.

Asus Zenfone 10 dostanie 6,3-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2. Chip ma być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Poza tym Asus Zenfone 10 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 67 W. Całość zostanie zamknięta w obudowie zgodnej z normą IP68. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Asus Zenfone 10 – specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 200 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

Android

źródło