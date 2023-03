Google Pixel 8 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy na długo przed premierą

Google Pixel 8 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2023 r. Co wiemy na kilka miesięcy przed debiutem? Na razie znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna. Spodziewajmy się chipu Tensor G3. Natomiast cena Google Pixel 8 Pro powinna być zbliżona do poprzedniego telefonu.

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera dopiero przed nami. Wstępnej zapowiedzi spodziewajmy się już za kilka tygodni. Jednak na właściwy debiut poczekamy dłużej. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co jeszcze wiemy na ten moment? Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

Procesor Tensor G3

Google Pixel 8 Pro otrzyma nowy autorski chip giganta z Mountain View. Będzie to procesor Tensor G3, który ukrywa się pod nazwą kodową S5P9865. Na jego temat wiadomo obecnie bardzo niewiele. SoC zapewne powstaje w bliskiej współpracy z Samsungiem i spodziewajmy się, że zaoferuje znacznie więcej udoskonaleń w porównaniu do poprzedniej generacji, gdzie po prostu ich zabrakło. W 2023 r. być może pod tym względem będzie znacznie lepiej.

Aparat z nowym głównym sensorem

Aparat fotograficzny z modelu Google Pixel 8 Pro prawdopodobnie otrzyma nowy główny sensor. Dla porównania w dwóch poprzednich generacjach był to jeden i ten sam Samsung GN1. Spodziewajmy się zostanie on wymieniony na GN2 lub coś innego. Świadczy o tym dodanie wsparcia dla jednej z funkcji powiązanych z HDR, których to GN1 nie wspiera. Do zmiany sensora z pewnością więc dojdzie. Poza tym spodziewajmy się obiektywu ultraszerokokątnego oraz kamery peryskopowej.

Cena Google Pixel 8 Pro pewnie bez zmian

Cena Google Pixel 8 Pro nie jest na razie znana, ale domyślamy się, że firma będzie próbowała utrzymać ją na dotychczasowym poziomie. Tak więc spodziewajmy się, że w Stanach Zjednoczonych nadal będzie to kwota od 899 dolarów. W Europie oczywiście zapłacimy więcej.

Ultrasoniczny skaner linii papilarnych

Google Pixel 8 Pro ma dostać nowy czytnik linii papilarnych, który to zostanie schowany pod ekranem. Będzie on wykonany w technologii ultrasonicznej. Rozwiązanie testowano już w zeszłym roku w modelu 7 Pro. Miał go prototyp o nazwie G10, ale finalnie na wprowadzenie tej technologii się nie zdecydowano. Spodziewajmy się, że ulegnie to zmianie w tym roku.

Premiera jesienią 2023 roku

Premiera smartfona Google Pixel 8 Pro odbędzie się dopiero wczesną jesienią. Pewnie nastąpi to w drugiej połowie września lub pierwszej października. Natomiast w trakcie majowej konferencji I/O 2023 możemy doczekać się zapowiedzi nowych urządzeń i pewnie zostanie ujawniony ich design. Tak było w zeszłym roku i pewnie w tym będzie podobnie, ale o tym przekonamy się dopiero za dwa miesiące.

Specyfikacja techniczna owiana tajemnicami

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 8 Pro nie jest na razie znana. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie i na obecnym etapie są to jedynie spekulacje. Pewnym na razie jest tylko nowy chip Tensor G3. Na więcej szczegółów w tym zakresie przyjdzie nam jednak poczekać, co warto mieć na uwadze.

