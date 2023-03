Realme 11 Pro 5G certyfikowany. Kiedy premiera?

Realme 11 Pro 5G to nowy średniak marki, którego premiera musi być nieodległa. Kiedy zobaczymy tego smartfona? Na pewno nie na dniach, ale urządzenie jest już certyfikowane, a to z pewnością przybliża je do rynkowego debiutu. Na temat Realme 11 Pro 5G wiadomo obecnie bardzo niewiele. Specyfikacja pozostaje tajemnicą.