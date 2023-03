Motorola Razr 2023 pozuje na zdjęciu. Tak wygląda składany smartfon

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentują nam wygląd telefonu z tyłu. Można dostrzec duży drugi ekran, wtopiony aparat czy przeprojektowany zawias. Zobaczmy sobie, jak Motorola Razr 2023 prezentuje się na żywo.

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Niedawno mogliśmy zobaczyć jego rendery. Teraz do sieci przedostało się zdjęcie, które prezentuje nam nowy telefon na żywo. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcie modelu Motorola Razr 2023 prezentuje nam tył obudowy. Patrząc od góry widzimy aparat fotograficzny, którego elementy zostały umieszczone bezpośrednio we wcięciach w dużym wyświetlaczu. Zajmuje on prawie połowę tyłu. Następnie mamy przeprojektowany zawias łączący obie części konstrukcji. Wygląda to całkiem ciekawie.

Składany smartfon Motorola Razr 2023 z mocną specyfikacją

Motorola Razr 2023 to składany smartfon, którego specyfikacja techniczna ma być naprawdę mocna. Telefon ma otrzymać OLED-owy ekran z odświeżaniem obrazu na poziomie co najmniej 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Na komplet informacji związanych z wyposażeniem przyjdzie nam jednak poczekać. Aparat fotograficzny składa się z dwóch sensorów.

