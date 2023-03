Huawei P60 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Huawei P60 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zostanie pokazane światu za kilkanaście dni. Na temat tego smartfona wiadomo już całkiem sporo. Specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci wcześniej. Wiemy też, że cena Huawei P60 Pro z pewnością nie będzie niska.

Huawei P60 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się 23 marca. Termin nie został jeszcze potwierdzony, ale pewnie nastąpi to na dniach. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Zobaczmy, co wiemy na kilkanaście dni przed oficjalnym debiutem.

6,6-calowy ekran OLED 2K

Huawei P60 Pro otrzyma ekran wykonany w technologii OLED i będzie to panel o przekątnej 6,6 cala. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości 2K, a odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Wiemy, że w okrągłym wcięciu dla kamery do selfie zostanie umieszczony aparat fotograficzny z sensorem 32 MP.

Snapdragon 8 Gen 2 bez 5G

Sercem smartfona Huawei P60 Pro ma być procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Niestety nie będzie to zupełnie ta sama platforma, która gości w wielu innych telefonach. Zostanie ona pozbawiona modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Trzeba będzie pogodzić się z obsługą LTE. Chip będzie pewnie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Huawei P60 Pro będzie wysoka

Cena Huawei P60 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że nie będzie niska. W Chinach będą to zapewne kwoty zaczynające się od około 6,5 tys. juanów, czyli około 4140 zł. Tanio nie będzie, a w Europie trzeba będzie zapłacić jeszcze znacznie więcej.

Aparat fotograficzny z trzema sensorami

Aparat fotograficzny Huawei P60 Pro został umieszczony na prostokątnej wyspie, która została przeprojektowana. Producent umieścił tu trzy obiektywy i jeden z nich jest peryskopowy. Główny został połączony z sensorem Sony IMX888 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z IMX858 50 MP, a teleobiektyw z OV64B z matrycą 64 MP.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Huawei P60 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej ma to być moc na poziomie 50 W. Całość ma pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 3. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei P60 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

HarmonyOS 3

źródło: opracowanie własne