Samsung Galaxy A54 5G blisko. Jest oficjalny teaser

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Zwiastuje to pierwszy oficjalny teaser udostępniony przez producenta. Ten sugeruje, że oficjalna zapowiedź jest nieodległa. Na temat modelu Samsung Galaxy A54 5G wiadomo już całkiem sporo. Niestety cena względem poprzednika będzie wyższa.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Premiera ma odbyć się w połowie tego miesiąca. Wszystko wskazuje na to, że tak rzeczywiście będzie. Sugeruje to pierwszy oficjalny teaser udostępniony przez producenta, który poświęcono właśnie temu telefonowi.

Wspomniany teaser poświęcony modelowi Samsung Galaxy A54 5G widoczny jest powyżej. Jak nietrudno zauważyć, wygląd urządzenia pokrywa się z tym, co od kilku miesięcy mogliśmy zobaczyć w przeciekach. Zajawka nie zawiera dokładnej daty premiery. Jest tylko informacja w postaci „wkrótce”. Debiut ma jednak odbyć się 16 marca.

Samsung Galaxy A54 5G droższy od poprzednika

Wiemy, że ceny modelu Samsung Galaxy A54 5G poszybują w górę. Telefon będzie o kilkadziesiąt euro droższy od poprzednika. Kwoty będą startować w Europie od 519 euro. To oznacza, że w Polsce trzeba będzie niestety szykować się na wydatek na poziomie około 2,4 tys. zł, co warto mieć na uwadze.

