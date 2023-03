itel A60 to tani smartfon z Android Go. Cena i specyfikacja

itel A60 to tani smartfon z systemem Android Go, który debiutuje na rynku. Urządzenie rzeczywiście jest niedrogie. Jego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Mimo to producent pomyślał o różnych dodatkach, jak funkcji rozpoznawania twarzy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena itel A60 oraz wyposażenie.

itel A60 to tani smartfon z systemem Android Go, którego premiera odbyła się w Indiach. Producent chwali się, że to najtańsze urządzenie tego typu w jego portfolio telefonów. Rzeczywiście, cena modelu jest bardzo atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna dosyć podstawowa, ale w tym przypadku to nie dziwi. Zobaczmy sobie, co ten smartfon ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran

itel A60 ma ekran wykonany w technologii LCD. Jest to panel o przekątnej 6,6 cala ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości HD+, a odświeżanie jest typowe i wynosi 60 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 120 Hz. Całość pokryto szkłem 2.5D.

Prosty procesor

Sercem smartfona itel A60 jest budżetowy procesor Unisoc SC9832E. Jest to jednostka składająca się z czterech rdzeni CPU Cortex-A53, które są taktowane zegarem do 1,4 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU ARM Mali T820. SoC wspomagany jest przez 2 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Można je rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 128 GB.

Cena itel A60 atrakcyjna

itel A60 to tani smartfon z systemem Android Go i oddaje to jego cena. Telefon został wyceniony w Indiach na zaledwie 5999 rupii, czyli około 323 zł. Jest więc bardzo niedrogo. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to Dawn Blue, Vert Menthe oraz Sapphire Black.

Podwójny aparat 8 MP

itel A60 ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z sensorem z matrycą 8 MP. Natomiast drugi został połączony z czujnikiem VGA. Kamera jest więc bardzo prosta. Natomiast przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. Przy okazji odpowiada za funkcję rozpoznawania twarzy.

Bateria 5000 mAh i czytnik linii papilarnych

Pod obudową smartfona itel A60 znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Według deklaracji producenta pozwoli on na 7,5 h oglądania filmów czy nawet miesiąc pracy w trybie czuwania. Miłym dodatkiem jest także czytnik linii papilarnych, który został umieszczony obok aparatu fotograficznego. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

itel A60 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1612 pikseli

4-rdzeniowy procesor Unisoc SC9832E z GPU ARM Mali T820

2 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 128 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP + VGA

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

Android 11 Go

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło