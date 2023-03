Meizu 20 Pro blisko. Co wiemy przed premierą smartfona?

Meizu 20 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że urządzenie otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED E6 oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2. Cena Meizu 20 Pro na razie nie jest znana. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym smartfonie.

Meizu 20 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nastąpi to 14 marca. Na temat nowego flagowca chińskiej marki wiadomo już naprawdę sporo. Co prawda cena na razie pozostaje tajemnicą. Jednak częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym modelu na kilka dni przed oficjalną zapowiedzią.

Ekran AMOLED E6

Meizu 20 Pro otrzyma bardzo wysokiej klasy 10-bitowy ekran AMOLED E6 wykonany w technologii LTPO, który dostarczy Samsung Display. Jest to około 6,7-calowy panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Ekran zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+ oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów na razie nie ujawniono.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Meizu 20 Pro jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 2, czego potwierdzenie uzyskaliśmy za sprawą benchmarku AnTuTu. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, a więc jego wybór wydaje się być oczywisty. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Być może w ofercie pojawią się jeszcze inne konfiguracje sprzętowe.

Cena Meizu 20 Pro nieznana

Cena Meizu 20 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że w Chinach będą to kwoty zaczynające się od około 5 tys. juanów. Ta daje nam niespełna 3,2 tys. zł. Telefon pewnie nie trafi do Europy, gdzie byłby jeszcze droższy.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Meizu 20 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, który jest całkiem ciekawie zaprojektowany. Przypomina nam modele Galaxy S23. Widzimy, że zrezygnowano z wyspy i postawiono na wystające pierścienie. W jednym z nich znajduje się dioda doświetlająca LED. Producent zdecydował się na sensory z matrycami 50, 16 i 5 MP. Rozdzielczość przedniej kamerki nie jest znana.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Meizu 20 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i w przypadku ładowarki bezprzewodowej proces odbywa się z użyciem mocy na poziomie 50 W. Poza tym wiemy, że całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Meizu 20 Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 16 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z Flyme

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło