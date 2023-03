Google Pixel Fold blisko. Prototyp smartfona uchwycony na zdjęciach

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego oficjalna zapowiedź może odbyć się w maju. Tymczasem mamy okazję zobaczyć prototyp telefonu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które zrobiono w środku komunikacji miejskiej. Na nich widać smartfona Pixel Fold w rękach pracownika Google. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Od jego pierwszego oficjalnego ujawnienia dzielą nas prawdopodobnie już tylko tygodnie. Jest bardzo możliwe, że nastąpi to w trakcie konferencji I/O 2023. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują nam prototyp telefonu.

Prototyp smartfona Google Pixel Fold został uchwycony w środku komunikacji miejskiej. Trzy zdjęcia są bardzo rozmyte, ale jedno z nich jest wyraźniejsze. Urządzenie trzyma jeden z pracowników giganta z Mountain View i jest ono złożone. Dlatego widać tylko część wyświetlacza.

Prototyp Google Pixel Fold uchwycony na zdjęciach na kilka tygodni przed premierą

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego pierwsza zapowiedź ma szansę odbyć się już w maju. Właśnie w trakcie konferencji I/O 2023. Nie wiadomo jednak, czy na właściwą premierę nie trzeba będzie poczekać dłużej. Na przykład do jesieni tego roku, jak to było w przypadku zeszłorocznych urządzeń. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

źródło