Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra — wydajność

Porównując dwa topowe modele Samsunga, a więc Galaxy S23 Ultra oraz Galaxy S22 Ultra warto skupić się na wydajności, ponieważ w tym kontekście zaszła naprawdę zauważalna zmiana. Samsung Galaxy S23 Ultra został bowiem wyposażony w proces Snapdragon8 Gen2, a producent dodatkowo go podkręcił, co zapewnia taktowanie na poziomie aż 3,6 GHz. Jest to zdecydowany przeskok jakościowy w porównaniu z procesorem Exynos 2200, który jest obecny w Galaxy S22 Ultra. W S23 Ultra ulepszono także układ graficzny Adreno 740, co pozwoliło osiągnąć możliwie najwyższą wydajność spotykaną obecnie w smartfonach.

Co jeszcze wyróżnia Samsunga Galaxy S23 Ultra? Istotne jest to, że producent oferuje wersje z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz 256, 512 lub 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Samsung Galaxy S23 Ultra i Samsung Galaxy S22 Ultra – porównanie aparatów

Powszechnie wiadomo, że smartfony Samsung biją konkurencję między innymi doskonałą jakością zdjęć, co jest możliwe dzięki zastosowaniu naprawdę nowoczesnych aparatów. Model Galaxy S22 Ultra był pod tym względem jednym z najlepszych telefonów dostępnych na rynku, jednak Galaxy S23 Ultra zdecydowanie go przewyższa jakością. Główny obiekty f/1.7 posiada matrycę 200 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu, co pozwala robić doskonałe zdjęcia niezależnie od okoliczności. Zastosowano także wielopunktowy autofocus PDAF, a także laserowy autofocus. Tak samo jak w przypadku Galaxy S22 Ultra możliwe jest nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K, jednak poprzedni model robił to w 24 klatkach na sekundę, a Galaxy S23 Ultra umożliwia nagrywanie wideo w 30 kl./s. Samsung Galaxy S23 Ultra posiada także:

dwa obiektywy ze zbliżeniem optycznym (klasyczny z 3-krotnym zoomem oraz peryskopowy z 10-krotnym zbliżeniem optycznym);

12 Mpix obiektyw szerokokątny z kątem widzenia 120 stopni, który znajduje się także w Galaxy S22 Ultra.

Bateria w Samsungu Galaxy S23 Ultra oraz Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra oraz Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfony, które zostały wyposażone przez producenta w dokładnie taki sam akumulator o pojemności 5000 mAh. W przypadku modelu z 2023 roku poprawie uległa jednak wytrzymałość baterii, co zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu wydajnego, a zarazem energooszczędnego procesora Snapdragon8 Gen2. W obu przypadkach ładowanie przewodowe odbywa się z mocą 45 W, co umożliwia naładowanie 65% akumulatora wokoło pół godziny. Spowolnieniu uległo natomiast ładowanie bezprzewodowe, ponieważ w przypadku Galaxy S23 Ultra jest to 10 W, a jego poprzednik, czyli Galaxy S22 Ultra umożliwiał ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W.

Podsumowując należy stwierdzić, że Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon stworzony z myślą o naprawdę wymagających użytkownikach. Jakość gwarantowana przez producenta sprawia, że w większości zastosowań sprawdzi się także jego poprzedni, czyli Galaxy S22 Ultra.