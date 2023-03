Vivo X Flip w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Vivo X Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona procesor Snapdragon 8 Gen 1+ czy 6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Zobaczymy sobie, co jeszcze Vivo X Flip zaoferuje pod kątem wyposażenia.