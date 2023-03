Samsung Galaxy M14 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy M14 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Tym razem jest to cichy debiut, bo telefon pojawił się w ofercie na Ukrainie. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran Infinity-V

Samsung Galaxy M14 5G to smartfon, który ma ekran Inifnity-V wykonany w technologii LCD. Jest to 6,6-calowy wyświetlacz ze wcięciem w postaci łezki, gdzie została umieszczona kamera do selfie. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD+. Natomiast maksymalne odświeżanie odbywa się na poziomie 90 Hz.

Exynos 1330

Sercem smartfona Samsung Galaxy M14 5G jest nowy procesor Koreańczyków, którym jest Exynos 1330. Jednostka składa się z rdzeni Cortex-A78 2,2 GHz oraz Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MP2. Chip w telefonie wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M14 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M14 5G nie jest wygórowana. Na Ukrainie jest to kwota na poziomie 8299 hrywn (ok. 990 zł). Natomiast w przypadku modelu mającego 128 GB pamięci jest to 8999 hrywn (ok. 1075 zł). Do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych w artykule renderach.

Potrójny aparat 50 MP

Samsung Galaxy M14 5G ma potrójny aparat fotograficzny, który przypomina ten z flagowych modeli. Główny obiektyw połączono z sensorem z matrycą 50 MP. Pozostałe dwa to kamerka do zdjęć makro i czujnik głębi. Oba z sensorami 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 6000 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy M14 5G znajduje się bardzo duża bateria. Producent zdecydował się na akumulator o pojemności aż 6000 mAh, czyli naprawdę spory. Niestety można go ładować tylko z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Pod tym względem koreański gigant nadal odstaje od producentów telefonów z Chin. Całość waży 206 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Specyfikacja techniczna znajduje się poniżej.

Samsung Galaxy M14 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli

8-rdzeniowy procesor Exynos 1330

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

206 g

Android 13 z One UI 5

