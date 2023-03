Samsung Galaxy A54 5G blisko. Wyciekają ceny w euro

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w tym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekły ceny w euro. Telefon będzie droższy od poprzednika i w przeliczeniu na złotówki będą to kwoty o kilkaset złotych wyższe. Zobaczmy sobie ceny modelu Samsung Galaxy A54 5G i na jakie wydatki trzeba się szykować.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się później w marcu. Tymczasem poznajemy ceny w euro, które mają obowiązywać we Francji. Telefon będzie droższy od poprzednika, co sugerowały już wcześniejsze plotki. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Ceny modelu Samsung Galaxy A54 5G będą zaczynać się od 519 euro, czyli około 2430 zł. Dotyczy to wariantu mającego 128 GB miejsca na dane. Natomiast w przypadku wersji z 256 GB pamięci ma to być 569 euro. Po przewalutowaniu otrzymujemy sumę na poziomie 2666 zł.

Ceny modelu Samsung Galaxy A54 5G wyższe od poprzednika

Jak nietrudno zauważyć, ceny w euro smartfona Samsung Galaxy A54 5G są wyższe w porównaniu do poprzedniej generacji telefonu. Podwyżki są spore, bo sięgają kilkudziesięciu euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy o kilkaset złotych więcej, co warto mieć na uwadze. Niestety nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjąć to do wiadomości i się z tym pogodzić.

