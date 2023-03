ZTE Nubia Z50 Ultra gości w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Nubia Z50 Ultra to nadchodzący flagowiec marki ZTE. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12 GB pamięci RAM. Zobaczmy, co ZTE Nubia Z50 Ultra ma zaoferować pod kątem wyposażenia.

ZTE Nubia Z50 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się jeszcze dziś. Tymczasem znaleziono go w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową NX712J. W ten sposób została potwierdzona częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy sobie, co ten telefon skrywa pod obudową.

Testowany w Geekbench smartfon ZTE Nubia Z50 Ultra ma procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Spodziewajmy się, że w ofercie pojawi się też model z 16 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Naturalnie z nakładką producenta.

Pełna specyfikacja ZTE Nubia Z50 Ultra już wkrótce

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu ZTE NUbia Z50 Ultra nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że telefon otrzyma wysokiej klasy wyświetlacz bez żadnego wcięcia. Kamera oraz czytnik linii papilarnych zostały tutaj schowane bezpośrednio pod ekranem. Urządzenie zapowiada się co najmniej bardzo ciekawie. Wszystkie szczegóły poznamy w bardzo niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło