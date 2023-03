Redmi K60 Ultra w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi K60 Ultra to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Jego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2023 r. Tymczasem już teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma chip MediaTek Dimensity 9200. Poza tym Redmi K60 Ultra dostanie baterię z szybkim ładowaniem o mocy 100 W.

Redmi K60 Ultra to flagowiec submarki Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Prędko go jednak nie zobaczymy. Debiut ma odbyć się w trzecim kwartale 2023 r. Tymczasem już teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Informacje na ten temat ujawnił leaker Digital Chat Station.

Smartfon Redmi K60 Ultra ma otrzymać mocny procesor. Xiaomi zdecydowało się na układ MediaTek Dimensity 9200, który będzie zapewne wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Następnie mamy baterię, która ma wspierać szybkie ładowanie. Plotki mówią o technologii o mocy 100 W.

Pełna specyfikacja techniczna Redmi K60 Ultra nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Redmi K60 Ultra nie jest na razie znana. Smartfon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Co wynika z faktu, że do premiery pozostało jeszcze naprawdę sporo czasu. Do tego momentu telefon będzie zapewne obiektem jeszcze niejednego przecieku, które przyniosą nam znacznie więcej informacji.

źródło