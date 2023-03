Premiera Realme C55 — cena i specyfikacja techniczna

Realme C55 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna jest ze średniej półki. Telefon wyróżnia się jednak pewnymi rozwiązaniami, których nie znajdziemy w innych modelach. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Realme C55 oraz wyposażenie tego smartfona.

Realme C55 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Urządzenie zadebiutowało w Indonezji, gdzie cena jest atrakcyjna. Telefon trafi także do Europy. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego modelu.

6,72-calowy ekran IPS LCD

Realme C55 to smartfon mający ekran wykonany w technologii IPS LCD. Jest to 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Ponadto oferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 680 nitów. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz. Na uwagę zasługuje rozwiązanie przypominające dynamiczną wyspę z iPhone’ów, gdzie prezentowany jest m.in. status naładowania baterii.

Procesor MediaTek Helio G88

Sercem smartfona Realme C55 jest dosyć budżetowa jednostka MediaTek Helio G88 z układem graficznym ARM Mali-G52 2EEMC2. CPU to połączenie dwóch rdzeni Cortex-A75 i sześciu Cortex-A55. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDRX4. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości eMMC 5.1.

Cena Realme C55 atrakcyjna

Cena Realme C55 jest bardzo atrakcyjna. W Indonezji jest to kwota 2499000 rupii (ok. 712 zł) za podstawową konfigurację sprzętową. Model z większą pamięcią kosztuje 2999000 rupii (ok. 855 zł). Wiemy, że w Europie trzeba będzie zapłacić więcej, bo 240 lub 270 euro, czyli około 1125 i 1265 zł.

Podwójny aparat fotograficzny

Realme C55 ma dosyć prosty aparat fotograficzny. Producent zdecydował się połączyć główny sensor z matrycą 64 MP. Natomiast czujnik głębi współpracuje z sensorem 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Pod względem użytych aparatów smartfon nie zachwyca.

Bateria z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Realme C55 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 33 W. Czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku obudowy. Miłym dodatkiem jest także moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się poniżej.

Realme C55 – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i jasności do 680 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

189,5 g

Android 13 z nakładką producenta

źródło