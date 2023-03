OnePlus Ace 2V zaprezentowany — cena, specyfikacja i dostępność

OnePlus Ace 2V to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. To nowy prawie flagowiec w ofercie marki, którego specyfikacja techniczna jest całkiem konkretna. Telefon ma ekran OLED i mocny procesor MediaTek Dimensity 9000. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Ace 2V i wyposażenie smartfona.

6,74-calowy ekran OLED

OnePlus Ace 2V ma wyświetlacz OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To płaski ekran o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Ponadto znajdziemy tu zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1450 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla formatu HDR10+.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 9000

Sercem telefonu OnePlus Ace 2V jest procesor MediaTek Dimensity 9000. To bardzo mocny układ, który oferuje naprawdę dużą wydajność. W benchmarku AnTuTu wykręca ponad milion punktów. Chip jest wspomagany w telefonie przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1.

Cena OnePlus Ace 2V atrakcyjna

Cena OnePlus Ace 2V jest naprawdę atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 2299 juanów (ok. 1460 zł). Za model z 16 GB RAM-u trzeba dopłacić 200 juanów. Natomiast w przypadku topowego wyposażenia z 512 GB miejsca na dane jest to kwota na poziomie 2799 juanów (ok. 1775 zł). Dziś rusza przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 13 marca.

Potrójny aparat fotograficzny

OnePlus Ace 2V ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 64 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia trzecia kamerka z sensorem 2 MP. Natomiast przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona OnePlus Ace 2V znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. W zestawie jest ładowarka o mocy 80 W, która naładuje ją do pełna w 32 min. Można też dokupić szybszy adapter o mocy 100 W, który wyceniono na 289 juanów (ok. 183 zł), który również ma być dostępny w ofercie od 13 marca. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Ace 2V – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

