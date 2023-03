Huawei P60, Mate X3 i Watch 4 z datą premiery. Debiut jeszcze w marcu

Huawei P60 i Mate X3 to smartfony, które w przeciekach pojawiają się już od dłuższego czasu. W drodze są także nowe smartwatche z serii Watch 4. Na ich debiut cały czas czekamy. Tymczasem wygląda na to, że nie potrwa to już zbyt długo. Do sieci przedostała się data premiery, choć na razie nie jest to jeszcze potwierdzona przez producenta informacja.

Datą premiery Huawei P60, Mate X3 i Watch 4 jest rzekomo 23 marca. To oznacza, że nowe produkty zobaczymy za nieco ponad dwa tygodnie. Jeśli tak będzie, to producent zapewne potwierdzi ten termin na dniach. Potem zacznie podgrzewać atmosferę przed zbliżającą się konferencją, gdzie zostaną zaprezentowane nowości.

Nie tylko Huawei P60, Mate X3 i Watch 4

Huawei P60, Mate X3 i Watch 4 to wybrane produkty, które mamy zobaczyć później w tym miesiącu. Nowości będzie więcej. Spodziewajmy się także słuchawek bezprzewodowych z serii Freebuds 5 oraz głośnika B7. Na więcej informacji przyjdzie nam poczekać. Pozostaje wierzyć, że termin w postaci 23 marca jest pewny.

