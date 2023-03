Tecno Spark 10 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Tecno Spark 10 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna jest typowa dla półki średniej. Cena powinna być całkiem atrakcyjna, gdy pod uwagę weźmiemy wyposażenie telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran Full HD+

Tecno Spark 10 Pro ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala. Jest to płaski ekran, w którym umieszczono okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry. Rozdzielczość obrazu to Full HD+, a odświeżanie odbywa się w zakresie do 90 Hz. Poza tym producent chwali się dużą zgodnością z paletą barw DCI-P3.

Procesor MediaTek Helio G88

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G88. Jest to 8-rdzeniowa jednostka, która znajduje się w wielu tańszych telefonach w podobnych cenach. Układ w tym konkretnym modelu wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM, która może być rozszerzona o dodatkowe 8 GB poprzez wirtualną. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Tecno Spark 10 Pro ma być atrakcyjna

Cena Tecno Spark 10 Pro nie została na razie podana i poznamy ją bliżej uruchomienia sprzedaży. Wiemy jednak, że w podstawowej wersji mającej 128 GB miejsca na dane ma to być kwota na poziomie około 10 tys. rupii. To daje nam równowartość na poziomie około 540 zł. Telefon nie będzie więc drogi.

Aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Tecno Spark 10 Pro jest podwójny i został umieszczony na prostokątnej wyspie. Główny obiektyw połączono z sensorem z matrycą 50 MP. Uzupełnia go kamerka AI z nieznanym sensorem, ale pewnie jest to 2 MP. Nie zabrakło także trybu nocnego dla zdjęć i wideo. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i NFC

Pod obudową smartfona Tecno Spark 10 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Telefon ma też moduł NFC, co pozwoli na dokonywanie płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło także klasycznego złącza audio 3,5 mm. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Tecno Spark 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

8 GB pamięci RAM + 8 GB wirtualnej

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

Android 13 z nakładką producenta

