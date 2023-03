Motorola Edge 40 Pro blisko. Wyciekają rendery smartfona

Motorola Edge 40 Pro to smartfon, którego premiera jest coraz bliżej. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe. Te ujawniają nam, że nie jest to zupełnie nowy telefon, a przebrandowany model X40 z Chin. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Edge 40 Pro oraz co wiemy o nadchodzącym smartfonie.