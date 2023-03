Huawei P60 Pro otrzyma konkretny aparat. Są próbki zdjęć

Huawei P60 Pro to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć próbki zdjęć przechwycone kamerą tego smartfona. Udostępnił je jeden z przedstawicieli firmy. Aparat fotograficzny modelu Huawei P60 Pro ma otrzymać nowy teleobiektyw z sensorem OmniVision OV64B.

Huawei P60 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera może odbyć się jeszcze w marcu. Wiemy, że flagowiec ma dostać konkretny aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwsze próbki zdjęć, które prawdopodobnie uchwycono kamerą nowego telefonu.







Wspomniane próbki zdjęć udostępnił COO firmy, He Gang. Są to fotki, które zrobiono w Barcelonie w trakcie targów MWC 2023. Uważa się, że do ich przechwycenia wykorzystano właśnie aparat fotograficzny Huawei P60 Pro. Fotografie można obejrzeć w załączonej galerii.

Aparat Huawei P60 Pro z nowym teleobiektywem

Aparat fotograficzny modelu Huawei P60 Pro otrzyma nowy teleobiektyw peryskopowy, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Ma on współpracować z sensorem RYYB OmniVision OV64B z matrycą 64 MP. Pozwoli to na zwiększenie możliwości w trakcie fotografowania nocą. Pozostałe dwa sensory kamery to Sony IMX888 i IMX858 z matrycami 50 MP. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

