Honor Magic 5 Ultimate z premierą. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Magic 5 Pro Ultimate to nowy flagowiec marki, którego premiera odbyła się w Chinach. W Europie tego telefonu się nie spodziewajmy. Specyfikacja techniczna smartfona jest konkretna. Model wyróżnia się przede wszystkim aparatem. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Honor Magic 5 Ultimate oraz jego wyposażenie.

Honor Magic 5 Ultimate to smartfon, którego premiera odbyła się w Państwie Środka. W lutym zobaczyliśmy na MWC 2023 modele Lite oraz Pro. Te kupimy w Europie, ale na potrzeby chińskiego rynku stworzono jeszcze lepsze urządzenie. Zobaczmy, jak prezentuje się jego cena oraz specyfikacja techniczna.

Zakrzywiony ekran OLED z ceramicznym szkłem

Honor Magic 5 Ultimate ma ekran OLED wykonany w technologii LTPO, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jest to zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,81 cala oraz rozdzielczości 1312 × 2848 pikseli. Panel wspiera ponadto standard HDR10+ i oferuje zgodność z IMAX Enhanced. Całość pokryto nanoceramicznym szkłem.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Honor Magic 5 w edycji Ultimate jest ten sam układ, który trafił pod obudowę modelu Pro. Mowa oczywiście o chipie Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatnim SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest on wspomagany w tym telefonie przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X, a na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Honor Magic 5 Ultimate wysoka

Cena Honor Magic 5 Ultimate nie jest niska, ale wszak to flagowiec z Androidem. Tak więc wysoka kwota (jak na Chiny) nie dziwi, bo podobne telefony oferowane są tam za podobne pieniądze. Smartfon kosztuje 6699 juanów, czyli około 4275 zł. W sprzedaży, która rozpocznie się 10 marca, pojawi się tylko jedna konfiguracja sprzętowa.

Potrójny aparat 50 MP

Honor Magic 5 Ultimate otrzymał potrójny aparat fotograficzny, który znamy z modelu Pro. Składa się on z obiektywu szerokokątnego, ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu peryskopowego. Wszystkie z nich współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Natomiast przednia kamera jest podwójna i jest to połączenie czujnika 32 MP oraz modułu 3D do obsługi głębi obrazu.

Bateria o pojemności 5450 mAh

Pod obudową modelu Honor Magic 5 Ultimate znajduje się nieco większa bateria względem modelu Pro. Jest to akumulator o pojemności 5450 mAh, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W. Natomiast w przypadku ładowarki bezprzewodowej można liczyć na moc na poziomie 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką Magic UI 7.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor Magic 5 Ultimate – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1312 × 2848 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP + czujnik głębi 3D

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5450 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

217 g

Android 13 z Magic UI 7.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło