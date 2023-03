Najlepsze nowe smartfony pokazane na MWC 2023

MWC 2023 to targi elektroniki, które w Barcelonie odbyły się w dniach 27 lutego – 2 marca. Impreza przyniosła wiele ciekawych premier. Wybraliśmy najciekawsze nowe smartfony, które pokazano w stolicy Katalonii. Zobaczmy, które telefony przykuły uwagę.

OnePlus 11 Concept

OnePlus 11 Concept to z pewnością jeden z najciekawszych telefonów pokazanych w trakcie targów MWC 2023. Niestety jest to urządzenie koncepcyjne, które nie trafi do sprzedaży, co trzeba mieć na uwadze. Jest to pokaz nowych technologii, które będzie można w przyszłości wykorzystać w urządzeniach mobilnych. Producent stworzył rozwiązanie o nazwie Active Cryoflux, które pozwala na znaczące obniżenie temperatury. Wykorzystano tu coś, co znamy z komputerów stacjonarnych, ale wszystko zostało zminiaturyzowane na potrzeby smartfonów.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro to ostatni flagowiec chińskiej marki, który debiutował w Chinach w grudniu. Natomiast w trakcie targów MWC 2023 odbyła się premiera edycji międzynarodowej. Smartfon jest konkretny i ma wysokiej klasy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz aparat fotograficzny z trzema sensorami 50 MP, który opracowano we współpracy z firmą Leica. Nie zabrakło też szybkiego ładowania baterii o mocy 120 W. Urządzenie nie jest jednak tanie, bo w Polsce trzeba za nie zapłacić ponad 6 tys. zł.

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Pro to flagowiec, który przede wszystkim wyróżnia się aparatem fotograficznym. Kamera ma trzy obiektywy i każdy z nich współpracuje z sensorami z matrycami 50 MP. Według specjalistów z DxO jest to obecnie najlepszy aparat wśród wszystkich smartfonów na rynku i to pozwoliło mu na objęcie pozycji lidera w rankingu DxOMark Mobile. Poza tym znajdziemy tu Snapdragona 8 Gen 2 czy wysokiej klasy wyświetlacz wykonany w technologii OLED.

Nokia G22

Nokia G22 to smartfon z niższej półki cenowej. Urządzenie nie wyróżnia się podzespołami, bo te są typowe dla telefonów w takich cenach. HMD Global nawiązało jednak współpracę ze specjalistami z iFixit, co przyniosło ciekawe efekty. Przygotowano specjalne zestawy do samodzielnej naprawy, co pozwoli wielu użytkownikom na przeprowadzenie takich czynności bez potrzeby udawania się do serwisu. Co ważne nie będzie to także wiązało się z utratą gwarancji, co również jest bardzo ważne.

źródło: opracowanie własne