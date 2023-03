Android Auto z funkcjonalną zmianą. Podzielony ekran staje się lepszy

Android Auto co chwilę otrzymuje jakieś nowości. Kolejna zmiana obejmuje podzielony ekran i z pewnością jest bardzo funkcjonalna. Google dodało w ustawieniach nową opcję, która pozwala zmienić layout dla dwóch modułów z Android Auto. To nawigacja i panel, gdzie wyświetlana jest zawartość multimedialna.

Android Auto niedawno doczekało się dużych modyfikacji, które Google wprowadziło w interfejsie wraz z projektem Coolwalk. Teraz pojawia się kolejna zmiana i obejmuje ona podzielony ekran, a dokładniej jego layout. Co takiego wprowadzono? Rzućmy sobie na to okiem.

Nowa zmiana pojawia się w ustawieniach Android Auto, gdzie Google dodało przełącznik obejmujący podzielony ekran. Pojawia się on zarówno na telefonie, jak i wyświetlaczu w samochodach, co widać na załączonych zrzutach. W ten sposób można zmienić layout dla nawigacji i panelu z multimediami. Użytkownik może zdecydować, po której stronie ma być prezentowany każdy z tych modułów.

Podzielony ekran z nową opcją w Android Auto beta

Warto dodać, że wspomniany przełącznik nie został jeszcze wprowadzony w stabilnej wersji platformy. Google dodało go w Android Auto beta, czyli poglądowej edycji oprogramowania udostępnionej do testów. W finalnej pojawi się pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będzie to z pewnością wyczekiwana zmiana, którą doceni wielu kierowców. W drodze są też nowe animacje.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla systemu Windows 11

źródło