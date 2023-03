Realme GT Neo 5 SE niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 5 SE to nowy średniak marki. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale nowy smartfon skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Zobaczmy, co Realme GT Neo 5 SE zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Realme GT Neo 5 SE to tańszy wariant smartfona, którego premiera odbyła się w lutym. Telefon pojawiał się już w przeciekach. Teraz do sieci przedostała się jego częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zaoferuje słabsze wyposażenie względem modelu sprzed kilku tygodni. To jednak sprawi, że jego cena powinna być znacznie atrakcyjniejsza.

6,74-calowy ekran AMOLED

Realme GT Neo 5 SE otrzyma bardzo podobny ekran do tego z droższego modelu. Jest to 6,74-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Wiemy, że zaoferuje on jasność maksymalną na poziomie 1100 nitów. Natomiast odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 144 Hz. Więcej szczegółów na razie nie podano, ale najważniejsze parametry już znamy.

Procesor Snapdragon 7 Gen 1+

Sercem smartfona Realme GT Neo 5 SE ma być procesor Snapdragon 7 Gen 1+. Ten sam SoC ma trafić pod obudowę Xiaomi CIVI 3. W droższym telefonie jest to mocniejszy Snapdragon 8 Gen 1+. Niestety rozmiar pamięci operacyjnej RAM oraz na dane nie jest na razie znany.

Cena Realme GT Neo 5 SE powinna być atrakcyjna

Cena Realme GT Neo 5 SE nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie naprawdę atrakcyjna. Droższy model w Chinach kosztuje od 2599 juanów (ok. 1665 zł). W przypadku nowego telefonu mogą to być kwoty już od około 2 tys. juanów, czyli około 1280 zł. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Potrójny aparat 64 MP

Realme GT Neo 5 SE ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z sensorem OmniVision OV64M/B 64 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny, który połączono z Sony IMX355 8 MP. Całość uzupełnia kamerka 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5500 mAh

Pod obudową smartfona Realme GT Neo 5 SE znajdzie się bateria o pojemności 5500 mAh, a więc większa względem modelu z ładowaniem o mocy 240 W. Sama ładowarka będzie jednak słabsza i zaoferuje moc na poziomie 100 W. Co nie zmienia faktu, że to nadal dużo jak na telefon. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 SE – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1+

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

rozmiar miejsca na dane — brak informacji

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło