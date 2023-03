Samsung Galaxy Z Fold 5 otrzyma nowy zawias. Trwają testy

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go za kilka miesięcy i teraz dowiadujemy się, że otrzyma nowy zawias. Koreańczycy prowadzą testy tego elementu. Spodziewamy się, że Samsung Galaxy Z Fold 5 zostanie oficjalnie zaprezentowany w sierpniu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki. Te obejmują nowy zawias, który połączy obie części obudowy. Koreańczycy prowadzą intensywne testy tego elementu, o czym raportuje serwis źródłowy.

Nowy zawias z modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 jest w kształcie łezki i jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, które pozwala osi toczyć się wewnątrz oraz ma kilka zalet. Zmniejsza odstęp między dwiema połówkami telefonu, a także minimalizuje zmarszczenia mogące występować na ekranie. Testy są jednak dosyć skomplikowane.

Nowy zawias z modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 w testach

Wewnętrzne testy firmy mogą trochę potrwać, ponieważ testowanie jednego prototypu zajmuje około pięciu dni. Punktem odniesienia jest 200 tys. zagięć, po których zawias musi zachować co najmniej 85 proc. początkowej szczelności i wytrzymałości. Jeśli to się sprawdzi, to takie rozwiązanie znajdziemy finalnie w modelu Samsung Galaxy Z Fold 5, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy.

