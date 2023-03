Huawei Nova 10 SE oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Huawei Nova 10 SE to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna. Urządzenie jest typowym przedstawiciele półki średniej, co potwierdza jego wyposażenie. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran OLED

Huawei Nova 10 SE to smartfon, który ma ekran wykonany w technologii OLED. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Poza tym oferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie 270 Hz. Ponadto panel oferuje zgodność z szeroką gamą kolorów P3.

Snapdragon 680 z 4G

Sercem smartfona Huawei Nova 10 SE jest procesor Snapdragon 680 z GPU Adreno 610. Jest to popularny SoC Qualcomma dla telefonów ze średniej półki cenowej, który to jednak nie oferuje wsparcia dla sieci 5G. Zintegrowany modem zapewnia tylko łączność z LTE. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Huawei Nova 10 SE atrakcyjna

Cena Huawei Nova 10 SE w Chinach została ustalona na poziomie 1999 juanów, czyli około 1280 zł. Jest więc atrakcyjna. Można jednak się spodziewać, że dosyć szybko zostanie nieco obniżona i w ten sposób telefon stanie się jeszcze przystępniejszy. Na razie nie wiadomo, kiedy to urządzenie pojawi się w Europie.

Potrójny aparat 108 MP

Aparat fotograficzny modelu Huawei Nova 10 SE składa się z trzech obiektywów. Główny został połączony z sensorem z matrycą 108 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości 16 megapikseli.

Bateria 4500 mAh z SuperCharge

Pod obudową smartfona Huawei Nova 10 SE znajduje się bateria o pojemności 4500 mAh. Znajdziemy tu wsparcie dla szybkiego ładowania o nazwie SuperCharge. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 66 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy, a całość pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 2. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Nova 10 SE – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680 z GPU Adreno 610

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

184 g

HarmonyOS 2

