Samsung Galaxy A54 5G z datą premiery. Co wiemy przed debiutem?

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. W sieci pojawiła się nieoficjalna data premiery. Co wiemy o tym urządzeniu na dwa tygodnie przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Cena modelu Samsung Galaxy A54 5G oraz specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Co wiemy przed jego debiutem? Nowe plotki zakładają, że datą premiery jest 15 marca. Na razie są to jeszcze niepotwierdzone informacje. Pochodzą jednak ze sprawdzonego w przeszłości źródła, a więc coś musi być na rzeczy. Zobaczmy sobie, jak ma prezentować się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

6,4-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A54 5G ma płaski, 6,4-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie w 120 Hz. Zapewne panel zaoferuje także wysoką jasność maksymalną czy wsparcie dla formatu HDR10+.

Procesor Exynos 1380

Sercem smartfona Samsung Galaxy A54 5G będzie nowy procesor Koreańczyków w postaci układu Exynos 1380. Chip został wykonany w 5-nm litografii i składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 2,4 GHz oraz czterech Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast GPU to Mali-G68 MP5. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy A54 5G wyższa

Cena smartfona Samsung Galaxy A54 5G będzie wyższa względem poprzednika. W wersji mającej 128 GB miejsca na dane ma to być od 530 do 550 euro (ok. 2530-2630 zł). Natomiast model z 256 GB pamięci ma to być pomiędzy 590 a 610 euro (ok. 2820-2915 zł). W porównaniu do poprzednika widać więc kwoty wyższe o kilkadziesiąt euro.

Potrójny aparat 50 MP

Samsung Galaxy A54 5G otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który nie ma wystającej wyspy. Tak jest tylko w przypadku pierścieni wokoło obiektywów. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast ultraszerokokątny połączono z czujnikiem 12 MP. Jest też kamerka 5 MP do zdjęć makro. Przednia ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy A54 5G znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator będzie można naładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Na tym polu w porównaniu do konkurencji szału nie będzie, co warto mieć na uwadze. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A54 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

Android 13 z One UI 5.1

