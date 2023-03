OnePlus Ace 2V coraz mniej tajemniczy. Są nowe dane techniczne

OnePlus Ace 2V to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Pełne dane techniczne nie są jeszcze znane, ale jeden z przedstawicieli marki ujawnia kolejne tajemnice. Specyfikacja obejmie 6,74-calowy ekran OLED i procesor Dimensity 9000. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus Ace V2 i kiedy go zobaczymy.

OnePlus Ace 2V to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Louis Li, który jest prezesem chińskiego oddziału firmy, ujawnia przed nami kolejne tajemnice. Poznajemy dane techniczne i co prawda nie jest to jeszcze kompletna specyfikacja. Mimo to wiemy coraz więcej.

Ekran modelu OnePlus Ace 2V to 10-bitowy panel AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Następnie mamy wsparcie dla formatu HDR10+ i odświeżanie obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1450 nitów. Procesor to MediaTek Dimensity 9000, który ma być wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Pełne dane techniczne OnePlus Ace 2V nieznane

Na komplet informacji jeszcze poczekamy. Wiemy, że OnePlus Ace 2V ma baterię z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny. Niestety jego specyfikacja nie jest znana. Całość zostanie zamknięta w obudowie o grubości 8,15 mm. Na więcej informacji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

