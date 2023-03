Smartfony TCL 40 oraz nowe tablety z NXTPAPER zaprezentowane na MWC 2023

Targi MWC 2023, które obecnie odbywają się w Barcelonie i potrwają do 2 marca, przyniosły nam liczne prezentacje różnych nowości od wielu firmy. W stolicy Katalonii nie zabrakło także marki TCL. Ta przywiozła tam ze sobą nowe smartfony z serii TCL 40 oraz tablety z udoskonaloną technologią NXTPAPER. Rzućmy sobie na te nowości okiem.

Smartfony TCL 40

TCL 40 to nowa seria smartfonów marki, która obejmuje kilka nowych modeli w niewygórowanych cenach. Do tych istniejących (TCL 40 R 5G, TCL 40SE, TCL 408 i TCL 40) dołączyły dwa nowe i są to TCL 406 oraz TCL 403. Co oferują te telefony?

TCL 406 wyróżnia się przede wszystkim bardzo atrakcyjną ceną, którą ustalono na poziomie 599 zł. Urządzenie ma 6,6-calowy ekran o rozdzielczości HD+ oraz baterią o pojemności 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Natomiast TCL 403 to jeszcze tańsze urządzenie za 399 zł. Sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 12 w wersji Go, czyli dla smartfonów z prostszą specyfikacją techniczną. Poniżej ceny.

TCL 40 R 5G: 999 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

TCL 40 SE: 899 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

TCL 408: 699 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

TCL 406: 599 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

TCL 405: 549 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

TCL 403: 399 PLN – już dostępny w Europie, wkrótce także w innych regionach

Tablety TCL z NXTPAPER

W trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie TCL zaprezentowało również nowe tablety. Wśród nich są urządzenia z udoskonaloną technologią NXTPAPER. Są to jeszcze lepsze i jaśniejsze wyświetlacze, które pozwalają na lepszą ochronę wzroku. Jasność jest o 150 proc. lepsza i przewyższa wymagania stawiane przez TUV.

TCL NXTPAPER 11 ma 11-calowy ekran o konkretnych parametrach. Następnie mamy dużą baterię o pojemności 8000 mAh. Co ciekawe producent zaimplementował tu także zwrotne ładowanie, co pozwala ładować inne urządzenia. Ciekawym tabletem jest także model TCL TAB 11, który ma ekran NXTVISION o rozdzielczości 2K oraz cztery głośniki. Opcjonalnie sprzęt będzie można zakupić z modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Ceny i dostępność widoczne są poniżej.

TCL NXTPAPER 11 – od maja w cenie od 249 euro

TCL TAB 11 od maja w cenie od 199 euro (od 209 dol. za wersję z LTE)

źródło: komunikat prasowy