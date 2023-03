Realme GT 3 z premierą na MWC 2023. Cena i specyfikacja

Realme GT 3 to flagowiec, którego premiera odbyła się w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku o mocy 240 W. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Realme GT 3 i jego wyposażenie.

Realme GT 3 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to w trakcie lutowych targów MWC 2023. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna i do wyboru będzie kilka konfiguracji sprzętowych. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu oraz funkcje.

Najszybsze ładowanie na rynku

Realme GT 3 to smartfon, który przede wszystkim wyróżnia się najszybszym ładowaniem baterii na rynku. Pod obudową znajduje się akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować z użyciem ładowarki o mocy 240 W. Dzięki temu pełne naładowanie baterii trwa zaledwie 9 min. i 30 s. Natomiast do 50 proc. tylko 4 min.

6,74-calowy ekran AMOLED

Realme GT 3 ma 6,74-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED, który oferuje obraz w rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli. Zapewnia on zmienne odświeżanie w zakresie od 40 do 144 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 1400 nitów oraz 100 proc. pokrycie kolorów z paletą barw DCI-P3. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Cena Realme GT 3 atrakcyjna

Cena Realme GT 3 jest już znana i jest całkiem atrakcyjna. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 649 dol., czyli około 2865 zł. Dotyczy to wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. W ofercie pojawią się także modele mające więcej pamięci. Tutaj jednak konkretnych cen na razie nie podano.

Potrójny aparat i dioda RGB

Aparat fotograficzny Realme GT 3 jest potrójny. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 8 MP i kamerką 2 MP do zdjęć makro. Obok kamery znajduje się prostokątna dioda RGB, która odpowiada m.in. za powiadomienia czy status ładowania baterii. Natomiast przednia kamera pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem Realme GT 3 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który zapewnia dużą wydajność. Pomimo tego, że nie jest to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip wspomagany jest przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT 3 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

