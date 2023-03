OnePlus Ace 2V z datą premiery. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus Ace 2V to telefon, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Datą premiery jest 7 marca. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. M.in. za sprawą benchmarku Geekbench, ale część informacji ujawnił sam producent. Zobaczmy, co już wiemy.

Wygląd OnePlus Ace 2V jest już znany. Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy zostały umieszczone w trzech pierścieniach. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 9000. SoC jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Pełna specyfikacja OnePlus Ace 2V nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu OnePlus Ace 2V nie jest na razie znana. Smartfon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Data premiery, którą jest 7 marca, na razie dotyczy Chin. Nie wiadomo, czy to urządzenie trafi także do Europy. Jeśli tak się stanie, to zapewne pod zmienioną nazwą, co warto mieć na uwadze.

źródło