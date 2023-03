Nothing Phone 2 otrzyma procesor Snapdragon serii 8

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go dopiero w drugiej połowie 2023 r., ale już teraz ujawniono istotny szczegół. Tym jest procesor Snapdragon serii 8. To oznacza, że Nothing Phone 8 zaoferuje dużą wydajność i nie będzie już tylko telefonem ze średniej półki.