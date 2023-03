Honor Magic 5 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Magic 5 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Cena telefonu nie jest niska, ale urządzenie wyróżnia się naprawdę mocną specyfikacją techniczną. Flagowiec Honor Magic 5 Pro ma konkretny ekran OLED, Snapdragona 8 Gen 2 oraz potrójny aparat fotograficzny.

Honor Magic 5 Pro to flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Smartfon został zaprezentowany w trakcie barcelońskich targów MWC 2023, które przyniosły nam prawdziwy wysyp różnych nowości. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna tego telefonu. Urządzenie jest naprawdę konkretne.

Zakrzywiony ekran OLED

Honor Magic 5 Pro ma zakrzywiony ekran OLED wykonany w technologii LTPO. Zapewnia on zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,81 cala i oferuje rozdzielczość 1312 × 2848 pikseli. Panel wspiera format HDR10+ oraz ma certyfikat IMAX Enhanced. Poza tym dostał wcięcie w postaci pigułki, gdzie znajduje się podwójna kamera do selfie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem modelu Honor Magic 5 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC firmy dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Honor Magic 5 Pro nie jest niska

Cena smartfona Honor Magic 5 Pro nie jest oczywiście niska. Wszak to flagowy model telefonu. W Europie trzeba będzie zapłacić 1199 euro, czyli około 5655 zł. Tanio nie jest, ale do wyboru jest pięć opcji z zakresu wykończenia obudowy. W tym dwa warianty skóropodobne w odcieniach purpurowym oraz pomarańczowym.

Konkretny aparat fotograficzny

Honor Magic 5 Pro ma wysokiej klasy aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Każdy z nich został połączony z sensorami z matrycami 50 MP. Główny współpracuje z obiektywem ze światłem przysłony f/1.6. Natomiast teleobiektyw oferuje m.in. 3,5-krotny zoom optyczny oraz 100-krotny cyfrowy. Przednia kamerka do selfie składa się z sensora 12 MP oraz czujnika głębi do obsługi efektów portretowych.

Bateria z SuperCharge

Akumulator smartfona Honor Magic 5 Pro ma pojemność na poziomie 5100 mAh i wspiera autorskie rozwiązanie z zakresu szybkiego ładowania o nazwie SuperCharge. W przypadku ładowarki przewodowej jest to 66 W, a drogą bezprzewodową można liczyć na ładowanie o mocy 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką Magic UI 7.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor Magic 5 Pro – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1312 × 2848 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP + czujnik głębi

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

219 g

Android 13 z Magic UI 7.1

