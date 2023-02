Xiaomi 13 Pro zaprezentowany na MWC 2023. Cena i specyfikacja

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera edycji międzynarodowej odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to w trakcie specjalnej konferencji na targach MWC 2023, gdzie pokazano także model Lite 5G. Specyfikacja techniczna flagowca jest konkretna. Niestety idzie za tym bardzo wysoka cena, która w Polsce jest wyższa od 6 tys. zł.

Ekran AMOLED E6

Xiaomi 13 Pro dostał wysokiej klasy zakrzywiony ekran AMOLED E6. Jest to panel wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz jest zakrzywiony i ma przekątną 6,73 cala oraz oferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Producent chwali się także wysoką jasnością na poziomie 1900 nitów. Nie brakuje też wsparcia dla HDR10+ czy Dolby Vision.

Mocny procesor Qualcomma

Sercem smartfona Xiaomi 13 Pro jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 2. Był to jeden z pierwszych telefonów z nowym chipem Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to potężny układ, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Xiaomi 13 Pro wysoka

Cena Xiaomi 13 Pro nie jest niska. Przeciwnie, bo flagowiec jest drogi. W Europie kwoty startują od 1299 euro. W Polsce za model z 256 GB miejsca na dane trzeba będzie zapłacić 6299 zł. Tanio nie jest. Sprzedaż rozpocznie się 8 marca i do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz biały.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny Xiaomi 13 Pro składa się z trzech obiektywów i wszystkie z nich współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Główny to 1-calowy Sony IMX989, który wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu). Znajdziemy tu także potrójny zoom optyczny i wiele innych funkcji dla robienia zdjęć czy nagrywania wideo. Przednia kamerka ma sensor 32 MP.

Bateria z szybkim ładowaniem

Xiaomi 13 Pro pod obudową skrywa akumulator o pojemności 4820 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie i producent zdecydował się tu na wsparcie dla technologii o mocy 120 W. W przypadku ładowarki bezprzewodowej jest to 50 W, a zwrotne ładowanie odbywa się z mocą 10 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4820 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

229 g

Android 13 z MIUI 14

