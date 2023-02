Xiaomi 13 Lite 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi 13 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon został zaprezentowany w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania. Telefon nie jest zupełnie nowy, bo to przebrandowany model CIVI 2 z Chin.

6,55-calowy ekran AMOLED

Xiaomi 13 Lite 5G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz i ma wcięcie w postaci pigułki, gdzie umieszczono podwójną kamerę do selfie. Panel wspiera formaty HDR10+ czy Dolby Vision. Typowa jasność wynosi 500 nitów, a maksymalna nawet 1000 nitów.

Procesor Snapdragon 7 Gen 1

Sercem Xiaomi 13 Lite 5G jest procesor Snapdragon 7 Gen 1. W porównaniu do układu SD778G oferuje on o 20 proc. lepszą wydajność GPU czy 30 proc. zysk w przypadku obliczeń związanych z SI. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 2.2.

Cena Xiaomi 13 Lite 5G nie taka niska

Cena Xiaomi 13 Lite 5G nie jest zbyt niska. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 499 euro (ok. 2355 zł). Natomiast model mający 256 GB miejsca w Polsce wyceniono na 2499 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to czarny, różowy oraz niebieski. Sprzedaż rozpocznie się 8 marca.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny Xiaomi 13 Lite 5G składa się z trzech obiektywów. Główny został połączony z sensorem Sony IMX766 50 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny (119°) współpracujący z matrycą 8 MP. Ostatnim elementem jest kamerka do zdjęć makro z sensorem 2 MP. W przypadku przedniego aparatu wykorzystano dwie matryce o rozdzielczości 32 i 8 megapikseli. Są więc pewne różnice względem CIVI 2.

Bateria z ładowaniem o mocy 67 W

Pod obudową smartfona Xiaomi 13 Lite 5G znajduje się bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Producent deklaruje pełne naładowanie w ciągu 40 min. Szkoda tylko, że zabrakło obsługi ładowania bezprzewodowego, co warto mieć na uwadze. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi 13 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

dwa głośniki z Dolby Atmos

171,8 g

159,2 × 72,7 × 7,23 mm

Android 13 z MIUI 14

