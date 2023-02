OnePlus 11 Concept zaprezentowany na MWC 2023

OnePlus 11 Concept to smartfon, którego oficjalna zapowiedź odbyła się w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Jest to telefon koncepcyjny, w którym wykorzystano rozwiązanie o nazwie Active Cryoflux. Służy ono do schładzania. Niestety OnePlus 11 Concept to smartfon, którego nie będzie można kupić w sklepach.

OnePlus 11 Concept to smartfon, którego prezentacja odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie. Jest to telefon koncepcyjny, który niestety nie trafi do sprzedaży. Mimo to urządzenie jest bardzo ciekawe i jest przedstawieniem wizji oraz nowych technologii, które producent może wykorzystać w przyszłości. Zobaczmy sobie, czym wyróżnia się to urządzenie.

System chłodzenia Active CryoFlux

Smartfon OnePlus 11 Concept wyróżnia się przede wszystkim systemem chłodzenia o nazwie Active CryoFlux. Jest to rozwiązanie podobne do tego, które znamy z komputerów stacjonarnych, ale zostało zminiaturyzowane do potrzeb telefonu. Producent twierdzi, że to zupełnie zmienia zasady gry pod kątem schładzania rozgrzanych podzespołów. Do jakiego stopnia?

Technologia chłodzenia może obniżyć temperaturę nawet o 2,1 ℃, poprawiając liczbę klatek na sekundę o 3 do 4 fps podczas gry. Active CryoFlux może również obniżyć temperaturę podczas ładowania o 1,6 ℃, dzięki czemu może skrócić czas ładowania o 30 do 45 sekund. Rozwiązanie działa z ceramicznymi mikropompami piezoelektrycznymi klasy przemysłowej, podłączonymi do ciepłowodów umieszczonych pomiędzy górną i dolną membraną. Mikropompa zajmuje powierzchnię mniejszą niż 0,2 cm², umożliwiając krążenie cieczy wokół ciepłowodów bez znacznego zwiększania wagi i grubości smartfona.

Dziesięć lat temu weszliśmy do branży, aby tworzyć produkty, z których sami chcieliśmy korzystać. Po drodze rozwijaliśmy się razem z naszą społecznością i fanami — starając się każdego dnia działać lepiej, aspirując do przesuwania granic dla każdego produktu. Przytłaczająca pozytywna reakcja użytkowników znajduje odzwierciedlenie w naszym 173% wzroście wolumenu sprzedaży OnePlus 11 5G i świadectwie, że jesteśmy na właściwej ścieżce do doskonałości w tworzeniu szybkich i płynnych doświadczeń. To skłoniło nas do wprowadzania innowacji w zakresie wysokiej wydajności, a także do dalszej współpracy z przodującymi w branży partnerami w celu ożywienia technologii.

Dzięki naszej niedawno ogłoszonej strategii produktowej „1+4+X” zamierzamy rozszerzyć ekosystem OnePlus i poprawić integrację między urządzeniami i nie tylko dzięki naszemu portfolio produktów pomocniczych, w tym telewizorów, sprzętu audio, urządzeń do noszenia i nowo wprowadzonego na rynek tabletu oraz szeroką gamą produktów, które można połączyć z ekosystemem, aby zbudować doskonałe cyfrowe życie. — wyjaśnia Kinder Liu, prezes i COO firmy.

OnePlus 11 Concept to pokaz przyszłych technologii na MWC 2023

Smartfon OnePlus 11 Concept nie jest urządzeniem komercyjnym, a więc nie kupimy go w sklepach, choć trzeba przyznać, że robi jeszcze lepsze wrażenie w porównaniu do ostatniego flagowca firmy. Niestety na razie jest to jedynie pokaz nowych technologii, które producent może w przyszłości wykorzystać w produktach dostępnych na rynku. Na razie tak się jednak nie stanie, co trzeba mieć na uwadze.

