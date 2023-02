Sony Xperia 1 V — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Sony Xperia 1 V to nadchodzący flagowiec japońskiej marki, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma 6,5-calowy ekran OLED 4K i Snapdragona 8 Gen 2. Cena Sony Xperia 1 V nie będzie niska. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie już dziś.

Sony Xperia 1 V to flagowiec, który niedawno pozował na renderach. Wcześniej do sieci wyciekło zdjęcie telefonu. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co wiemy przed premierą tego smartfona? Kompletu szczegółów na razie nie ma. Co nie zmienia faktu, że sporo informacji już znamy i zebraliśmy je w tym artykule.

6,5-calowy ekran OLED 4K

Sony Xperia 1 V otrzyma wysokiej klasy ekran wykonany w technologii OLED. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości 4K UHD. Jest to płaski panel bez żadnych wcięć i kamera do selfie znajduje się wyżej. Więcej parametrów związanych z ekranem nie jest znanych, ale spodziewajmy się m.in. odświeżania obrazu w 120 Hz.

Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Sony Xperia 1 V będzie oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą wydajność. Jest ona o kilkadziesiąt proc. wyższa względem poprzedniego układu. Chip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Sony Xperia 1 V będzie wysoka

Sony Xperia 1 V to flagowiec, a więc jego cena nie będzie niska. Przeciwnie, bo spodziewajmy się wysokich kwot. Będzie to co najmniej 1399 euro, bo tyle kosztował początkowo poprzedni model. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 6,6 tys. zł. Tanio niestety nie będzie, ale producent być może zrekompensuje to ciekawymi prezentami w przedsprzedaży.

Potrójny aparat fotograficzny

Sony Xperia 1 V ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Sama kamera jest bardzo podobnie zaprojektowana, co w poprzednim modelu. Znajdziemy tu trzy obiektywy umieszczone na wyspie w kształcie pigułki. Jeden z nich jest peryskopowy, a więc spodziewajmy się dużych możliwości z zakresu zoomu. Użyte sensory nie są znane, ale plotki mówią o połączeniu dwóch z matrycami 12 MP i jednego 48 MP.

Bateria o pojemności około 5000 mAh

Bateria mająca trafić pod obudowę smartfona Sony Xperia 1 V nie jest na razie znana. Domyślamy się jednak, że będzie to akumulator o pojemności około 5000 mAh, który znalazł się w poprzedniku. Spodziewajmy się też szybkiego ładowania w standardzie USB PD czy też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 1 V – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 48 + 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,0 x 69,3 x 8,5 mm

Android 13

źródło: opracowanie własne