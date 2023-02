Nokia G22 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia G22 to najnowszy smartfon HMD Global, którego premiera odbyła się dziś. Specyfikacja techniczna jest z niższej półki, ale telefon wyróżnia się dużymi możliwościami z zakresu samodzielnej naprawy. Powstał nawet dedykowany zestaw. Cena modelu Nokia G22 nie jest wysoka. Zobaczmy, co smartfon oferuje.

Nokia G22 to smartfon HMD Global, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena nie jest wysoka, a specyfikacja techniczna typowa dla tego pułapu. Urządzenia jednak wyróżnia się dużymi możliwościami z zakresu samodzielnej naprawy. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,52-calowy ekran IPS

Nokia G22 to smartfon, który ma ekran IPS o przekątnej 6,52 cala. Jest to wyświetlacz ze wcięciem w postaci łezki, gdzie umieszczono przedni aparat fotograficzny. Panel oferuje obraz w rozdzielczości HD+ oraz odświeżanie na poziomie 90 Hz. Jasność wynosi 500 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Budżetowy procesor

Sercem smartfona Nokia G22 jest prosty procesor Unisoc T606. Składa się on z łącznie czterech rdzeni i są to dwa Cortex-A75 oraz dwa Cortex-A55 do mniej wymagających zadań. Następnie mamy 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 2 GB wirtualnej. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 2 TB.

Cena modelu Nokia G22 atrakcyjna

Cena smartfona Nokia G22 jest atrakcyjna. Telefon został wyceniony na 149,99 funtów brytyjskich, czyli około 800 zł. Sprzedaż modelu rozpocznie się 8 marca. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to ciemnoszary oraz lagunowy.

Można go naprawić samodzielnie

HMD Global nawiązało współpracę z iFixit i w ten sposób powstały dedykowane zestawy do naprawiania telefonu. Wraz z odpowiednimi częściami oraz narzędziami. Co ważne tego typu czynności podjęte przez użytkownika nie wpływają na ważność gwarancji i ta nie przestanie wtedy obowiązywać, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Potrójny aparat 50 MP i Android 12

Aparat fotograficzny modelu Nokia G22 składa się z trzech obiektywów. Główny ze światłem przysłony f/1.8 połączono z sensorem 50 MP. Natomiast dwa pozostałe to kamerka do zdjęć makro i czujnik głębi. Oba z matrycami 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z gwarancją dwóch dużych aktualizacji platformy Google. Bateria ma pojemność 5050 mAh z obsługą ładowania o mocy 20 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia G22 – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran IPS 90 Hz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

procesor Unisoc T606

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło