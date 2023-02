Sony Xperia 10 V pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Sony Xperia 10 V to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Do sieci wyciekły rendery telefonu, które ukazują nam znajomy design. Przy okazji pojawiła się także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Sony Xperia 10 V to smartfon zaprojektowany dosyć podobnie do poprzednika.

Sony Xperia 10 V to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery, które ujawniają nam design telefonu. Ten jest bardzo podobny do poprzednika. Zobaczmy sobie, co na nich można zobaczyć.









Smartfon Sony Xperia 10 V ma płaski ekran o przekątnej około 6,1 cala. Aparat fotograficzny jest potrójny i został podobnie zaprojektowany jak w poprzednim modelu. Można też dostrzec złącza USB C oraz klasyczne słuchawkowe. Znamy też wymiary telefonu. Jest to 153,3 x 68,4 x 8,5 mm, a w miejscu wystającej kamery grubość obudowy wzrasta do 9,4 mm.

Pełna specyfikacja techniczna modelu Sony Xperia 10 V nieznana

Sony Xperia 10 V to smartfon, który skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Wiemy jednak, że telefon otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+, modem zapewniający łączność z sieciami 5G czy moduł NFC. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło