MIUI 14 i Android 13 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Teraz dostał ją smartfon Xiaomi Mi 11 Ultra, czyli bardzo popularny flagowiec marki sprzed kilku lat. Co ważne, aktualizacja do MIUI 14 i systemu Android 13 jest udostępniana dla tego modelu w przypadku egzemplarzy z Chin.