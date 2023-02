Meizu 20 Pro w AnTuTu. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Meizu 20 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w marcu. Tymczasem smartfon pojawił się w bazie AnTuTu. Uzyskany wynik jest dobry. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o modelu Meizu 20 Pro i kiedy można spodziewać się debiutu tego urządzenia.

Meizu 20 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Teraz znaleziono go w bazie benchmarku AnTuTu, gdzie przy okazji została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna. Obecnie można zgłaszać w Chinach chęć rezerwacji telefonu i potrwa to do 14 marca. Tego dnia zapewne odbędzie się premiera.

Smartfon Meizu 20 Pro znaleziony w AnTuTu miał procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców Androidem. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Ekran ma rozdzielczość Full HD+, ale jego przekątna na razie nie jest znana. Wiemy, że to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Aparat składa się z sensorów 50, 16 i 5 MP.

Pełna specyfikacja techniczna Meizu 20 Pro nieznana

Na razie kompletna specyfikacja techniczna modelu Meizu 20 Pro nie jest znana. Telefon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Wiemy jednak, że ekran zapewni odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

