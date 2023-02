Acer One 10 2023 u FCC. Są zdjęcia i specyfikacja tabletu

Acer One 10 2023 to nowy tablet marki, którego zapowiedź musi być blisko. Świadczy o tym pojawienie się urządzenia na stronie FCC, gdzie nadano mu stosowne certyfikaty. Przy okazji udostępniono zdjęcia. Jest też częściowa specyfikacja techniczna tabletu Acer One 10 2023. Zobaczmy, co wiemy o tym sprzęcie.

Tablet Acer One 10 2023 ma 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek MTK 8768. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

Pod obudową tabletu Acer One 10 2023 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, czyli niezbyt duża jak na takie urządzenie. Przednia kamera ma sensor 5 MP, a tylny aparat 13 MP. Znajdziemy tu też złącza USB C czy klasycznego mini jacka. Całość waży 450 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna poniżej.

Tablet Acer One 10 2023 – specyfikacja techniczna

10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli

procesor MediaTek MTK 8768

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth

złącza USB C i mini jack

450 g

Android

