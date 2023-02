Samsung Galaxy Tab S9 z funkcją z modeli Active. Tablety dostaną obudowy IP67

Samsung Galaxy Tab S9 to tablety, które zobaczymy w drugiej połowie 2023 roku. Dowiadujemy się, że otrzymają one rozwiązanie zarezerwowane do tej pory dla modeli z serii Active. Tą są obudowy zgodne z normą ochronną IP67. To oznacza, że tablety Samsung Galaxy Tab S9 będą odporne na pył oraz wodoszczelne.

Tablety z serii Samsung Galaxy Tab S9 dostaną obudowy zgodne z normą IP67, a więc zapewnią zarówno pyło- jak i wodoszczelność. W przypadku ochrony przed wodą można liczyć na możliwość zanurzenia sprzętu nawet na głębokość 1 m. Nie powinno to jednak trwać dłużej niż 30 min.

Tablety Samsung Galaxy Tab S9 za kilka miesięcy

Samsung wprowadzi do oferty tablety z serii Galaxy Tab S9 za kilka miesięcy. Prawdopodobnie nastąpi to w sierpniu lub wrześniu 2023 roku. Tak więc do premiery pozostało jeszcze trochę czasu. Do tego momentu urządzenia będą obiektem jeszcze wielu różnych przecieków, co oczywiście nie powinno dziwić.

